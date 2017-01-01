Кличко: Арку дружби народів завершать оздоблювати фрагментом орнаменту

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Арку дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Громадські організації подали заявку, щоб тимчасово оздобити Арку дружби народів кольорами веселки. Дехто почав казати, що це нібито якась не така символіка, натякаючи на певні організацій, – сказав мер. – У мене є фотографія 2010 року, коли арку підсвічували різними кольорами, і ні в кого не виникало зауважень. Ми знайшли компроміс. На тій ділянці, яка залишилася незавершеною, розмістять фрагмент українського орнаменту. Жодних конфліктів не буде», – зауважив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що біля Верховної Ради готують 265-метрову червону доріжку для конкурсантів «Євробачення».