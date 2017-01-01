Кличко: Буде перевірений технічний стан всіх інших шляхопроводів і мостів

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Рух на Шулявському шляхопроводі відкриють в обмеженому режимі.

Всі інші шляхопроводи та мости столиці будуть перевірені і визначений їх технічний стан. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу на Шулявському шляхопроводі.

Кличко наголосив, що столична влада отримала висновки експертизи від НВП «Мостовий центр» та Державного дорожнього науково-дослідного інституту. Мер додав, що вночі відбулися статичні випробування естакади після обрушення частини правої тротуарної консолі. «Експертиза встановила, що з метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідно термінове виконання запобіжних заходів. Зокрема, обмежити габарит проїзної частини з обох боків споруди на 0,7 м із використанням легких конструкцій; виконувати щоденні огляди конструкції тротуарних консолей на предмет появи тріщин, кренів та нахилів; обмежити рух пішоходів та транспорту під спорудою в прогонах», - зацитував мер результати експертизи.

Кличко наголосив, що на шляхопроводі вже розпочалися роботи з укріплення і рух сьогодні буде відкритий в обмеженому режимі. Крім того, рух важковагового транспорту через шляхопровід буде заборонений взагалі.

Кличко також доручив перевірити всі старі шляхопроводи, мости в столиці, визначити їх технічний стан і ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації. «І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури і прибрати незаконні споруди», - сказав Кличко.

За його словами, всі МАФи у Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструкури, в підземних переходах, - мають бути демонтовані. «Вони несуть потенційну загрозу!» - додав мер Києва.

Київський міський голова наголосив, що у столиці зношена інфраструктура, в яку не вкладали кошти, не ремонтували подекуди десятками років. Кличко зауважив, що відновлення інфраструктури - один з пріорітетів столичної влади. Однак, додав він, це не можна зробити одномоментно.

Мер Києва наголосив, що Шулявський шляхопровід столична влада передбачила планово ремонтувати в цьому році. «І ми зробимо це. Також запланований капітальний ремонт Повітрофлотського шляхопроводу і дороги на проспекті», - додав мер Києва.