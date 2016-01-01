Кличко і Луценко будуть спільно звільняти столицю від МАФів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко і Генпрокурор України Юрій Луценко провели спільну нараду щодо ситуації з МАФами у столиці і домовились про співпрацю міської влади і прокуратури щодо забезпечення ефективного прибирання незаконних МАФів.

Кличко відзначив, що на сайті КМДА є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь та приносять кошти до бюджету міста. І підкреслив, що більше року тому були опубліковані також і списки незаконних кіосків, які підлягають демонтажу, а їх власники отримали приписи.

«Я радий, що ми сьогодні домовились про взаємодію між різними гілками влади, щоби прозоро, законно і відкрито прибирати зі столичних вулиць незаконні споруди. Проблема МАФів дуже гостра. Наше завдання - навести лад і впорядкувати торгівлю. Бо, наприклад, 30 відсотків торговельних площ на Хрещатику, де можна вести законну торгівлю, не здані в оренду. Третина місць на комунальних ринках - порожня. Звичайно, простіше захопити територію і поставити незаконний МАФ, нічого не сплачуючи. Але ж таким чином вбивається легальний бізнес! - підкреслив Кличко. - Ми презентували карту законних МАФів, вона у відкритому доступі. Ми захищаємо чесний бізнес, який приносить кошти у бюджет і працює законно. А незаконні МАФи ми будемо прибирати. Причина проблем з їх демонтажем сьогодні і тих конфліктів, які виникають, - у тому, що власники і орендарі незаконних споруд не реагують на приписи щодо необхідності демонтувати МАФи, які поза законом. Ми попереджаємо і надаємо документи усім!» - наголосив Віталій Кличко.

Мер також відзначив, що наступного року буде ухвалений єдиний архітектурний тип МАФів.

Кличко розповів, що 2 роки тому у Києві було близько 20 тисяч МАФів. Сьогодні їх вдвічі менше.

«6,5 тисяч МАФів працюють на законних підставах, сплачуючи податки, пайову участь. Більше 2 тисяч МАФів потрібно буде перенести, а більше 2 тисяч споруд не мають жодних документів, захопили територію, не сплачують жодних податків. І їх ми все одно приберемо», - відзначив Київський міський голова.

У свою чергу Генпрокурор відзначив, що повністю підтримує політику мера щодо ліквідації незаконних МАФів.

«Це вигідно всім – місту, киянам. Демонтаж має відбуватися законними методами. Події біля КПІ показали недоліки в цій роботі, адже всі структури не спрацювали злагоджено під час усунення незаконних тимчасових споруд. В першу чергу мої зауваження до міської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників щодо демонтажу. Друге зауваження - до комунальників, які пошкодили торгові точки. Результат сьогоднішньої наради: всі структури – міська влада, її комунальні служби, київська поліція, міська прокуратура мають співпрацювати, щоби 2 тисячі незаконних МАФів у Києві були прибрані», - зазначив Юрій Луценко.