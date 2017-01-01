Кличко: Києву потрібні чіткі правила для контролю за будівництвом в історичній частині
- Сьогодні, 13:48
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Про охорону пам'яток у столиці
«Наше ключове завдання - зберегти історичну ідентичність Києва. Це – місто з багатою історичною, архітектурною спадщиною і ми маємо у жодному разі її не пошкодити та передати цей скарб наступним поколінням», - зазначив мер.
За його словами, проект нового Генплану міста буде презентовано фахівцям, громаді та депутатам Київради для вивчення та обговорення. Цього року у співробітництві із Міністерством культури буде ухвалено історико-архітектурний опорний план, потім затвердять Генплан і місто убезпечиться від хаотичної та незаконної забудови. «Нам потрібні чіткі правила гри, які б давали можливість контролювати будівництво, особливо в історичному центрі міста, як столичній владі, так і громадським активістам та ЮНЕСКО», - підкреслив Кличко.
При цьому місто має прогрес щодо повернення незаконних будівель до необхідних стандартів. Наприклад, знесена незаконна надбудова на Будинку профспілок, демонтовані верхні поверхи будівлі у Десятинному провулку, 3-5, зупинено будівництво у буферній зоні Софії Київської на вул. Гончара 17-23.
Томаш Феджерді відзначив, що під час інспекції міста представники ЮНЕСКО пересвідчилися в прогресі щодо вирішення болючих питань, які стосуються охорони пам’яток. При цьому, наголосив він, столична влада повинна інформувати головний офіс ЮНЕСКО і про позитивні новини щодо охорони, реставрації та відновлення пам’яток архітектури старого міста.