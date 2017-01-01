Кличко: Києву потрібні чіткі правила для контролю за будівництвом в історичній частині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про охорону пам'яток у столиці

Нам потрібні чіткі правила гри, які б давали можливість контролювати будівництво в історичній частині міста з боку громади, столичної влади та ЮНЕСКО.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час зустрічі з Томашем Феджерді, президентом ІКОМОС в Угорщині (Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць) та програмним спеціалістом щодо Центральної, Східної та Південно-Східної Європи ЦВС ЮНЕСКО Анною Сидоренко.