Кличко: Ми збільшимо фінансування програми з енергозбереження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року в бюджеті столиці на програму з енергозбереження «70/30» закладено 40 млн грн. Але через популярність такої програми серед киян ми будемо намагатися збільшити цю суму.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час інспекції із главами районів будинку на вул. Ентузіастів, у якому були здійснені заходи з енергоефективності за програмою «70/30»: 70% вартості покривається з міського бюджету і 30% – це кошти мешканців будинку.

У будинку на вул. Ентузіастів провели реконструкцію теплового пункту, замінили двері в під’їздах і встановили теплолічильник. За словами мешканців, це дозволило досягти комфортної температури зокрема і в торцевих квартирах, мешканці яких завжди скаржилися на холодні кімнати.

Загальна вартість робіт у будинку склала майже 500 тис. грн, із яких 311 тисяч гривень відшкодувало місто, а ще 170 тис. грн зібрали мешканці.

Економічний ефект від усіх заходів із теплозбереження значний. Попередні підрахунки показали, що рівень споживання тепла в будинку, а, відповідно, і сум у платіжках, скоротився майже вдвічі. До встановлення лічильника і теплопункту трикімнатна квартира споживала 2,1 Гкал (2,9 тис. грн за нинішніми цінами). А тепер – 1,1 Гкал (1,5 тис. грн).

«Якщо в 2015 році будинків, які отримали грант за програмою «70/30», було в столиці близько 20, то у 2016 провели роботи з енергозбереження вже у 62-х. На цей рік ми отримали сотні пропозицій і звернень, щоб реалізувати цю програму. У бюджеті-2017 на неї закладено 40 млн грн, але ми будемо робити корекцію бюджету і намагатимемося збільшити цю суму, щоб усі, хто подав заявки, змогли здійснити в своєму будинку заходи з енергозбереження», – наголосив міський голова.

Віталій Кличко доручив главам районів більш активно інформувати киян про програму «70/30» і співпрацювати у реалізації цих проектів. Окрім того, Віталій Кличко оглянув новий бювет, який збудували в сусідньому дворі. Це нова артезіанська свердловина із сучасною системою доочистки. Віталій Кличко поспілкувався з мешканцями навколишніх будинків, які зазначили, що регулярно набирають воду саме з цієї свердловини та задоволені її якістю.

«Ми ремонтуємо бювети, які вже довгий час експлуатувалися та перебувають у занедбаному стані. У цьому році ми плануємо відкрити ще 10 нових свердловин», – підкреслив Віталій Кличко.