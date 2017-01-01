Кличко назвав термін, коли закінчиться ремонт вулиці Васильківської

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«За місяць ми завершимо капітальний ремонт вулиці Васильківської»

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з капітального ремонту вулиці Васильківської та зазначив, що роботи на вулиці завершаться за місяць.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Ми зараз знаходимось на вул. Васильківській. Капітальний ремонт і масштабні роботи ми тут почали ще у вересні 2015-го року – переклали комунікації, поклали асфальтобетонне покриття, нове покриття на тротуарах та провели реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. І за місяць працівники «Київавтодору» завершать роботи з капітального ремонту вулиці», - наголосив Віталій Кличко.

Він додав, що на ремонт підрядник дає гарантію 5 років.

«Однак, ми плануємо, що ця вулиця не потребуватиме ремонту мінімум 10 років», - зауважив мер.

Віталій Кличко також акцентував, що рух на дорозі не перекривали повністю, а ремонтні роботи тривають вночі, аби максимально зменшити незручності для автомобілістів.

«Ми намагаємося проводити роботи в літній період, коли в Києві менше автомобілів, а також у нічний час, аби на дорогах не утворювались затори», – розповів міський голова.

Він підкреслив, що на реконструкцію Васильківської, на ділянці від Голосіївської до Амурської площі, місто виділило 86 млн грн. Що стосується ділянки від просп. Глушкова до буд. 35 на Васильківській, то тут на капітальний ремонт, який розпочався у вересні 2016-го, виділили майже 40 млн грн.

Віталій Кличко додав, що роботи з ремонту доріг активно тривають у всьому Києві. І місто поставило перед собою завдання - за 2-3 роки кардинально змінити ситуацію зі станом столичних автодоріг.

«Минулого року в столиці капітально відремонтували безпрецедентну кількість доріг - 200 км. А цього року ми поставили перед собою завдання - відновити 300 км міських шляхів та проїздів. Зокрема, заплановано відремонтувати близько100 київських доріг в усіх районах міста», - підкреслив Віталій Кличко.