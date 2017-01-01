Кличко перевірив як ремонтують та добудовують дитсадок і школу в Голосіївському районі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер проінспектував хід капітального ремонту в приміщенні дошкільного навчального закладу №305

Цього року в столиці буде відкрито дві нових школи та 10 садків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва другого пускового комплексу школи №151 в Голосіївському районі, повідомляє прес-служба політика.

Заклад був побудований у 1999 році без спортивної, актової зали та харчоблоку. Наразі в школі вчаться 425 учнів і для повноцінного функціонування навчального закладу виникла потреба в добудові другого пускового комплексу. Будівництво розпочато у 2016 році і його загальна вартість - 48 млн грн. «Ми всі хочемо, щоб наші діти вчилися в належних умовах. І ми взяли на себе завдання цього року добудувати і відкрити в школі сучасну спортивну залу, бібліотеку, сучасний харчоблок, футбольне поле», - сказав міський голова Києва.

Крім того, Віталій Кличко проінспектував хід капітального ремонту в приміщенні дошкільного навчального закладу №305, який знаходяться поруч зі школою. З 1999 по 2014 роки приміщення перебувало в оренді, оперативному користуванні Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання (дитячий санаторій "Озерний"). Діяльність садочка було відновлено у лютому 2015 року і управлінням освіти створені необхідні умови для прийому дітей. Зокрема, відновлено систему водопостачання, придбано дитячі меблі, інвентар, посуд, обладнання для харчоблоку.

У 2016 в садочку розпочали капітальний ремонт за кошти Українського Фонду Соціальних інвестицій та кошти міського бюджету. В рамках проекту виконується капремонт приміщень 4-х груп, заміна покрівлі та низка інших робіт, включаючи благоустрій території. «Ми взяли на себе зобов'язання запустити цей оновлений садок з 1 вересня. Він буде відповідати всім сучасним вимогам», - додав мер Києва.

Він нагадав, що нині черга до дитячих садків майже 11 тисяч дітей і цього року столична влада планує скоротити її на 3400 місць. «Цього року ми запустимо 10 дитячих садків. А за 2-3 роки взяли на себе зобов'язання взагалі ліквідувати чергу до дитячих садків», - додав Кличко.

Мер Києва також наголосив, що столична влада вирішуватиме проблему з переповненням класів в деяких столичних школах. «Минулого року ми відкрили дві нових сучасних школи. Цього року також будуть відкриті дві школи», - додав Віталій Кличко.