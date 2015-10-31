Кличко поспілкувався з ветеранами в неформальній атмосфері

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Віталій Кличко

За створену святкову атмосферу для ветеранів Кличко подякував організаторам обіду – київським рестораторам

Київський міський голова Віталій Кличко привітав ветеранів-киян із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та поспілкувався з ними у неформальній атмосфері під час святкового обіду. Про це повідомляє прес-служба очільника столиці.

«Ми ніколи не думали, що мрія про мир у нашій державі буде знову настільки актуальною. Я впевнений, що сьогодні найголовніше для кожної української родини, для кожної матері, чий син захищає нашу землю, аби мир запанував у нашій державі, а її захисники повернулися додому. За перемогу і за мир!» – сказав Кличко, проголошуючи тост до ветеранів.

Мер Києва також привітав із днем народження киянку Серафиму Селіванову, якій сьогодні виповнився 91 рік. Вона – ветеран тилу, під час Другої світової працювала на підприємстві, яке забезпечувало охорону залізниці.

За створену святкову атмосферу для ветеранів Кличко подякував організаторам обіду – київським рестораторам. «Це добре, що є соціально відповідальний бізнес, який долучився до вшанування ветеранів, допоміг створити для них душевну атмосферу. І всі ветерани дуже задоволені», – наголосив мер.

Сьогодні зранку Віталій Кличко разом із керівництвом держави взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та поклав квіти до могили Невідомого солдата на Алеї Воїнської Слави.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю під час церемонії відкриття «Євробачення-2017».