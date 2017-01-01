Кличко: Повністю відремонтована станція метро «Лівобережна» буде відкрита 1 травня

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Станція метро «Лівобережна»

Повністю оновлена станція метро «Лівобережна» буде відкрита 1 травня. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Багато критики зараз, що на метро «Лівобережна» щось зробили не так. Але роботи повністю ще не завершені і зараз вони тривають», - сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що, на жаль, наразі немає можливості провести повний капітальний ремонт станції. Водночас, наголосив Кличко, по завершенню реконструкції «Лівобережна» матиме більш сучасний вигляд та стане більш комфортною для пасажирів. «Ми здійснюємо ремонт, щоб оновити станцію і зробити її більш комфортною. 1 травня вона буде стовідсотково відкрита і тоді ми зможемо повноцінно прозвітувати перед киянами», - наголосив Київський міський голова.

Раніше «Главком» повідомляв, що столичний архітектор зробив висновки стосовно реконструкцію станції «Лівобережна»: «За ці гроші тут повинні стояти золоті унітази».