Кличко пояснив, що у киян і гостей столиці не будуть перевіряти місце реєстрації

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«Ніяких перевірок прописки у мешканців квартир не буде»

Столична влада не буде ходити по квартирах і перевіряти прописку людей, які мешкають у них. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час прямого включення на телеканалі Newsone, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про перевірки кількості мешканців у квартирах, де не встановлені лічильники.

«Це перекручена інформація. Ніхто не буде ходити по квартирах і перевіряти прописку. Наше завдання – зробити так, щоб була справедливість. Є сьогодні чимало скарг, адже в багатьох квартирах, де немає лічильників, мешкає більше людей, ніж зареєстровано в оселі. А вони використовують і водопостачання, і теплопостачання, але платять за меншу кількість людей. Ми зараз розглядаємо різні механізми, щоб забезпечити справедливу оплату за комунальні послуги», – наголосив Віталій Кличко.