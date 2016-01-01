Кличко привітав іудеїв зі святом Хануки
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Привітання Київського міського голови Віталія Кличка зі святом Хануки
Шановні кияни та гості столиці!
Щиро вітаю всю іудейську громаду міста Києва зі святом Хануки.
Ханука – це восьмиденне свято дива, радості, світла, добра та духовного очищення.
Сьогодні запалає мільйон вогнів менори. Нехай цей вогонь дарує вам світло надії, зігріває серця та оберігає віру в кожній душі.
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Бажаю миру і достатку в кожному домі, любові і радості в кожній родині, здоров’я, оптимізму та віри у власні сили!
З повагою,
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