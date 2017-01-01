Кличко привітав киян із Днем міста: «Найбільше багатство Києва – його мешканці»

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«Я радий вітати всіх киян та гостей столиці»

Найбільше багатство Києва і його душа – його мешканці: щирі, гостинні і талановиті. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час церемонії відкриття святкування Дня Києва на Софійській площі.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Я радий вітати всіх киян та гостей столиці, які зібралися відсвяткувати День Києва. Кінець травня – чудовий час, аби привітати наш улюблений Київ з днем міста. Я багато подорожував, бачив багато міст у різних куточках світу, але можу впевнено сказати: такого мальовничого та гостинного, такого гарного міста, як Київ немає ніде», – зазначив Віталій Кличко.

Але, за словами міського голови, найбільшим багатством Києва є його мешканці. «Душа Києва – це його мешканці. Ми щирі і гостинні, талановиті і з гарним почуттям гумору. Я бажаю всім миру, сил, здоров’я та гарного настрою. Будьте сміливими й ініціативними, адже саме завдяки вам Київ стає європейським містом, у якому хочеться жити, працювати, розважатися, проводити час з близькими та друзями, а головне – пов’язувати свої мрії та майбутнє саме з Києвом», – звернувся до киян мер столиці.

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Віталій Кличко зазначив, що столична влада докладає всіх зусиль, аби змінювати наше місто, робити його ще привабливішим та комфортним. Сьогодні на Оболоні відкрили зразковий, еталонний парк Наталка, на який відтепер рівнятимуться усі зелені зони Києва. А минулого тижня відкрили після реконструкції історичний Київський велотрек. Перед Євробаченням кияни побачили оновлену пішохідну зону на Поштовій площі, світломузичний фонтанний комплекс на Майдані.

Під час відкриття святкування кияни та гості міста, які зібралися на площі, поставили новий рекорд із масового виконання гімну Києва під акомпанемент Державного естрадно-симфонічного оркестру України.

У коментарі журналістам Віталій Кличко наголосив, що вже третій рік поспіль на День Києва ставлять рекорди.

«У 2015-ому ми тут, на Софійській площі, поставили рекорд з масового виконання гімну Києва. А минулого року влаштували наймасовіший урок англійської мови разом з іншими містами України. А також відкрили найбільший у місті фонтан на Русанівській набережній!» – сказав мер Києва.