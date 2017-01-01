Кличко привітав киян з Днем Соборності

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Мер Києва Віталій Кличко привітав киян і всіх українців із Днем Соборності.

«У цей день важливо пам`ятати: щоб протистояти тим викликам, які постали перед нашою державою, наша сила – в єдності. Саме єдність українського народу дозволить зберегти незалежність та соборність України», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що сьогодні не може бути жодних торгів щодо територіальної цілісності України.

«Які б сьогодні ідеї не звучали – «поміняти» Донбас на Крим чи інші, кожен українець має пам'ятати – Україна єдина і неподільна держава. І це – ключова позиція, альтернативи якій немає і не може бути. Саме тому українські військові на Сході України протистоять агресії Росії, боронять нашу територіальну цілісність, відстоюють незалежність України», – наголосив Віталій Кличко.

Він додав, що в усі історичні часи, які б не виникали протиріччя, український народ завжди виявляв мудрість та об'єднувався заради своєї свободи та державності України.

«У День Соборності українці об'єднуються в живі ланцюги, що символізують неподільність нашої країни, єднання Сходу та Заходу України. І я переконаний, що саме єднання, мужність і мудрість нашого народу, його любов до рідної землі допоможуть повернути мир в Україну, відновити її територіальну цілісність та збудувати сильну європейську державу», – підкреслив Віталій Кличко.