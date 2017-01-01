Кличко привітав киян з Різдвом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Привітання Київського міського голови Віталія Кличка з Різдвом Христовим

Дорогі кияни та гості столиці!

Сердечно вітаю зі святом Різдва Христового!

У цей світлий і чудовий день ми всі віримо і сподіваємося на Божу милість, і на те, що навколо запанують мир, добро та любов.

Нехай Віфлеємська зірка, яка зійшла сьогодні в небі, осяє ваш життєвий шлях, торкнеться променем ваших сердець, а Господь благословить на добрі справи.

З Різдвом Христовим!

З повагою,

Київський міський голова Віталій Кличко