Кличко привітав киян з Різдвом
- Вчора, 11:43
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Привітання Київського міського голови Віталія Кличка з Різдвом Христовим
Дорогі кияни та гості столиці!
Сердечно вітаю зі святом Різдва Христового!
У цей світлий і чудовий день ми всі віримо і сподіваємося на Божу милість, і на те, що навколо запанують мир, добро та любов.
Нехай Віфлеємська зірка, яка зійшла сьогодні в небі, осяє ваш життєвий шлях, торкнеться променем ваших сердець, а Господь благословить на добрі справи.
З Різдвом Христовим!
З повагою,
Київський міський голова Віталій Кличко