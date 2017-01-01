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    Кличко привітав киян з Різдвом

    • Вчора, 11:43
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    Привітання Київського міського голови Віталія Кличка з Різдвом Христовим

    Дорогі кияни та гості столиці!

    Сердечно вітаю зі святом Різдва Христового!

    У цей світлий і чудовий день ми всі віримо і сподіваємося на Божу милість, і на те, що навколо запанують мир, добро та любов.

    Нехай Віфлеємська зірка, яка зійшла сьогодні в небі, осяє ваш життєвий шлях, торкнеться променем ваших сердець, а Господь благословить на добрі справи.

    З Різдвом Христовим!

    З повагою,

    Київський міський голова                                                      Віталій Кличко

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