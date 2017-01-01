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    Кличко призначив відповідальних за прибирання міста

    • Сьогодні, 13:51
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    «За прибирання міста після зими відповідальні голови районів столиці»

    За прибирання міста після зими відповідальні голови районів столиці. І якщо територія не буде прибрана, то вони нестимуть персональну відповідальність за неналежне невиконання своїх обов’язків. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

    «Кожен голова районної адміністрації відповідальний за прибирання території у своєму районі. Щоразу, коли проводжу наради з керівниками районів, я нагадую їм: це ваша робота, і якщо територія не буде прибрана, то нестимете персональну відповідальність за невиконання своїх обов’язків», – наголосив мер Києва.

    Віталій Кличко висловив впевненість, що для завершення прибирання столиці після зимового періоду необхідно близько двох тижнів.

    «Я також звертаюся киян долучитися до традиційних толок у районах, аби разом зробити наше місто більш комфортним. 4 березня, наприклад, толока відбулася в Оболонському районі Києва за ініціативою місцевої адміністрації. Сподіваюсь, у найближчі дні інші райони також проведуть толоки з прибирання території», – зазначив Віталій Кличко.

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