Кличко призначив відповідальних за прибирання міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«За прибирання міста після зими відповідальні голови районів столиці»

За прибирання міста після зими відповідальні голови районів столиці. І якщо територія не буде прибрана, то вони нестимуть персональну відповідальність за неналежне невиконання своїх обов’язків. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Кожен голова районної адміністрації відповідальний за прибирання території у своєму районі. Щоразу, коли проводжу наради з керівниками районів, я нагадую їм: це ваша робота, і якщо територія не буде прибрана, то нестимете персональну відповідальність за невиконання своїх обов’язків», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко висловив впевненість, що для завершення прибирання столиці після зимового періоду необхідно близько двох тижнів.

«Я також звертаюся киян долучитися до традиційних толок у районах, аби разом зробити наше місто більш комфортним. 4 березня, наприклад, толока відбулася в Оболонському районі Києва за ініціативою місцевої адміністрації. Сподіваюсь, у найближчі дні інші райони також проведуть толоки з прибирання території», – зазначив Віталій Кличко.