Кличко провів у мерії дипломатичний прийом з нагоди Нового року та Різдва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко провів у мерії дипломатичний прийом із нагоди прийдешніх свят – Нового року та Різдва Христового.

У своєму виступі перед представниками дипкорпусу мер зазначив, що, на жаль, рік, який минає, приніс і багато трагічних подій у світі.

«Я хотів би висловити співчуття пану послу Німеччини в зв’язку з трагедією, що сталася вчора у Берліні, яка забрала життя 12-ти людей. Кривава провокація відбулася вчора й у Анкарі, – зазначив Віталій Кличко. – Багато сьогодні викликів перед світом. І подолання багатьох із них залежить від дипломатії. Від того, наскільки вона буде професійною і успішною, щоб розв’язувати проблеми мирним шляхом», – наголосив мер Києва.

Він побажав представникам дипломатичного корпусу сил і терпіння, переконливості і успіху в тих зусиллях, які вони докладають у своїй роботі. А також подякував присутнім дипломатам за роботу, яку вони роблять для України і для нашої столиці.

«За цей рік Київ дуже змінився. Місто стало кращим, комфортнішим і сучаснішім. З’явилися нові дороги, відкрилися нові дитячі садочки та школи, оновився склад комунального громадського транспорту. Київ став зеленішим, із новими скверами і парками. У столицю приходить все більше інвесторів. І ми робимо все, щоб розвивати наше місто, робити його справжньою європейською столицею. Я дякую вам за співпрацю, за допомогу, за віру в Київ і його перспективи», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що українці розраховують на подальші зусилля дипломатії, на підтримку та допомогу, аби на Донбасі відновився мир, а Крим повернувся до складу України.

«Бо це важливо і для всього світового співтовариства, для подальшого дотримання міжнародних норм права», – наголосив Київський міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що за українською традицією завжди бажають трьох головних речей: здоров’я, любові та добробуту в оселі.

«Тому я щиро бажаю вам доброго здоров’я та світлої любові, миру та достатку у ваших оселях і ваших країнах. Нехай бажання, які ми загадуємо на Новий рік та Різдво, здійсняться. А найамбітніші плани – втіляться», – підкреслив мер Києва.

Від імені дипломатичного корпусу на прийомі мера Києва виступив посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев.

«Я хотів би зазначити, що минулого року було докладено чимало зусиль для досягнення успіхів у здійсненні необхідних реформ Україною в усіх сферах суспільно-політичного життя. У якості представника держави-члена ЄС я з задоволенням хотів би відзначити рух України в напрямі обраного шляху – до європейської інтеграції. Я впевнений, що можу від імені присутніх дипломатів висловити готовність країн, які ми представляємо, і надалі допомагати нашим українським партнерам для подальшого розвитку і поглиблення співробітництва і дружби між нашими народами. У новому 2017-му році ми будемо продовжувати працювати разом над підтримкою європейської інтеграції України і розвитком демократії. Я хотів би побажати мешканцям Києва і всьому українському народу здоров'я і добробуту у прийдешньому 2017-му році», – зазначив посол Болгарії.

Прийом Київського міського голови відвідали очільники дипломатичних представництв 30 держав, глави представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники торговельних і воєнних місій, народні депутати України, представники Кабміну, КМДА, інші запрошені гості.

На прийомі Київського міського голови виступили співачка Джамала і Київський дитячий хор «Щедрик».