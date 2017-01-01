Кличко розповів про «ідею» міської влади звозити київське сміття до Чорнобиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко

Тема сміття в Україні стає найбільш актуальнішею

Мер Києва Віталій Кличко назвав чутками ідею міської влади звозити сміття зі столиці до Чорнобильської зони.

«Я не знаю, звідки пішли такі чутки – вивозити сміття до Чорнобиля. Ми робимо все для того, щоби сьогодні утилізувати сміття у цивілізований спосіб. Зараз у Києві працює завод «Енергія». Тривають наші переговори з інвесторами щодо модернізації заводу, щоби сміття утилізувалося без будь-яких негативних наслідків для екології. Також тривають переговори щодо будівництва сучасних заводів із переробки сміття, нових підприємств, які відповідають усім критеріям і новим технологіям», – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що проблема утилізації сміття гостро стоїть не тільки у Львові та Києві, а й загалом у всій Україні. І вирішити її можна за допомогою будівництва сучасних сміттєпереробних заводів.