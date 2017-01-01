Кличко розповів про плани на 2017 рік

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Столична влада планує розпочати будівництво пішохідного мосту у Києві, який з'єднає Арку дружби народів з Володимирською гіркою. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканала NewsOne

«Ми плануємо почати будівництво пішохідного мосту, який з'єднає Арку дружби народів із Володимирською гіркою. Це дасть можливість зробити новий туристичний маршрут, – зазначив Віталій Кличко. – Ми також спілкуємося з інвесторами, щоб розпочати будівництво канатної дороги з правого до лівого берега, до Труханового острова, і яка в майбутньому буде зав'язана на Гідропарк. Це теж дасть поштовх для туристичної привабливості міста», – наголосив мер Києва.

Київський міський голова зазначив, що столична влада розвиває туристичний потенціал Києва. І в рамках підготовки до «Євробачення» велику увагу приділяє саме розвитку туристичної інфраструктури.

«Моє завдання як мера зробити все, щоб «Євробачення» відбулось на дуже високому рівні. Музику люблять усі, отже, увага всього світу буде прикута до Києва. Тож «Євробачення» – це можливість презентувати наше місто. І ми повинні нею скористатися. Ми інвестуємо мільярди гривень для розвитку інфраструктури. «Євробачення» триватиме кілька тижнів, а інфраструктура, в яку ми інвестуємо кошти, залишиться нам назавжди», – наголосив Віталій Кличко.