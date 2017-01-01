Кличко розповів, що робить столична влада для зменшення заторів

«Найактивніша фаза ремонтних робіт на автошляхах відбуватиметься влітку, щоб мінімізувати затори»

Найактивніша фаза ремонтних робіт на столичних вулицях відбуватиметься влітку, щоб мінімізувати затори в Києві. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком».

Мер нагадав, що минулого року було відремонтовано 200 км столичних автошляхів та проїздів, а цього року влада Києва взяла зобов'язання збільшити цю цифру до 300 км. При цьому гарантійний термін на дорожнє покриття - не менше 5 років.

«Сподіваюся, що в час відпусток, коли навантаження на шляхах не таке значне, ми зробимо більшу частину запланованих доріг», - наголосив Київський міський голова.

За словами Віталія Кличка, на сьогодні повністю зроблений капітальний ремонт вулиць Раїси Окіпної, Міжнародної та Русанівської Набережної. Завершені роботи на вулицях 9 травня, Трублаїні, Механізаторів та Павла Грабовського.

Мер додав, що активні роботи з капітального ремонту продовжуються на вулицях Васильківській, Набережно-Корчуватській, Луговій, Митрополита Андрея Шептицького, Кіквідзе, Григорія Сковороди, Кільцевій дорозі.

«Найближчим часом ми введемо ці дороги в експлуатацію», - наголосив столичний голова.

За словами мера, влітку розпочнуться роботи з капітального ремонту Повітрофлотського проспекту, бульвару Дружби Народів, вулиці Олени Теліги та інших доріг столиці. Також цього року заплановані роботи на Шулявському мосту, мосту біля метро «Нивки» та інших.

«Я прошу вибачення за тимчасові незручності. Ми інформуватимемо киян, як об'їхати ті дороги, де проводяться роботи», - сказав Віталій Кличко.

Мер також відзначив, що ремонт доріг по можливості проводитиметься в нічний час, щоб вдень мінімізувати кількість заторів. Віталій Кличко також зауважив, що цього року триватимуть роботи з ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. Загалом планується відремонтувати 436 таких об'єкти.