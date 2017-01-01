Кличко розповів, що зробить з лінією швидкісного трамваю
- Сьогодні, 00:53
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Фото: Станіслав Груздєв
Борщагівська лінія швидкісного трамваю
На Борщагівській лінії швидкісного трамваю почали курсувати 10 нових сучасних трамваїв четвертого покоління з низькою підлогою, які отримав Київ.
Столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.
«Ми закуповуємо сучасні трамваї 4-го покоління. Вони безшумні, з низькою підлогою, кондиціонером, відеоспостереженням, Wi-Fi. 10 трамваїв уже закуплено, вони вже працюють на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. І ми хочемо оновити склад всієї лінії – це 40 трамваїв», – зазначив Віталій Кличко.
Мер підкреслив, що столична влада оновлює парк комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв, і робить усе, щоб у Києві був сучасний європейський громадський транспорт.