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    Кличко розповів, що зробить з лінією швидкісного трамваю

    • Сьогодні, 00:53
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    Борщагівська лінія швидкісного трамваю
    Фото: Станіслав Груздєв
    Борщагівська лінія швидкісного трамваю

    На Борщагівській лінії швидкісного трамваю почали курсувати 10 нових сучасних трамваїв четвертого покоління з низькою підлогою, які отримав Київ.

    Столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

    «Ми закуповуємо сучасні трамваї 4-го покоління. Вони безшумні, з низькою підлогою, кондиціонером, відеоспостереженням, Wi-Fi. 10 трамваїв уже закуплено, вони вже працюють на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. І ми хочемо оновити склад всієї лінії – це 40 трамваїв», – зазначив Віталій Кличко.

    Мер підкреслив, що столична влада оновлює парк комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв, і робить усе, щоб у Києві був сучасний європейський громадський транспорт.

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