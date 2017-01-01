Кличко розповів, як будуть ремонтувати столичні дороги

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«Ми зробимо все, щоб зберегти позитивну динаміку ремонту столичних доріг»

Столична влада зробить все, щоб зберегти позитивну динаміку ремонту доріг в Києві і, щоб уже за декілька років суттєво змінити ситуацію зі станом автошляхів. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що нині багато критики відносно стану столичних автошляхів.

«Багато критики щодо ремонту доріг. Коли критика є об'єктивною, то я із задоволенням сприймаю її як підказку. Ми дійсно робимо все, що від нас залежить, щоб покращити стан столичних доріг», – додав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що особисто перевірив дороги, які були капітально відремонтовані впродовж 2015-2016 років, і вони в гарному стані. Більше того, нагадав Віталій Кличко, на ці дороги є гарантія 5 років, і підрядники, в разі пошкоджень полотна, повинні будуть відремонтувати дорогу власним коштом.

Ремонт дороги у Києві

Водночас Віталій Кличко підкреслив, що стан доріг, покладених 40-50 років тому, давно вимагає капітального ремонту. Зокрема, зауважив мер, жахливий стан вулиці Олени Теліги, Повітрофлотського проспекту та низки інших вулиць. При цьому, додав він, експлуатація дорожнього полотна має становити не більше 10 років. Потім – капітальний ремонт. Віталій Кличко нагадав, що в Києві понад 1660 кілометрів автошляхів і понад 80 відсотків із них не відповідають критеріям сучасних доріг.

Мер Києва наголосив, що минулого року столична влада відремонтувала 200 кілометрів доріг, а на цей рік завдання – 300 км.

«Ми не повинні втратити динаміку і з кожним роком маємо збільшувати кількість відремонтованих доріг. І, я впевнений, що через 3, максимум 4 роки ситуація з дорогами значно поліпшиться», – додав Київський міський голова.

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