Кличко розповів, як киянам будуть лікувати зуби

«Ми плануємо реформувати систему стоматологічної допомоги через об’єднання 14 комунальних поліклінік в єдине підприємство»

Столична влада планує реформувати систему стоматологічної допомоги, об’єднавши 14 комунальних профільних поліклінік в єдине неприбуткове комунальне підприємство. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час інспекції стоматологічної поліклініки Дарницького району.

Мер оглянув приміщення поліклініки та поспілкувався з пацієнтами і працівниками. Медики розповіли, що обладнання у поліклініці останнього разу закуповували у 1991 році. Також із можливих 150 тут працює лише 60 лікарів і медперсоналу, адже багато спеціалістів йдуть працювати до приватних клінік, де є гідна оплата праці та сучасне обладнання.

«Таке враження, що повернувся в минуле, - відзначив Кличко, спілкуючись із журналістами. - Приміщення побудоване ще в радянські часи, сюди не вкладалися гроші, Лікарі мені сказали, що обладнання закупляли майже 30 років тому. І черг ми не бачимо. Люди розуміють, що тут сучасного сервісу вони не отримають і йдуть у приватні клініки».

За словами Віталія Кличка, у 2016-ому на утримання стоматологічних закладів з бюджету виділили 120 млн. грн. З них тільки 6,5 млн. грн (5,4%) пішло власне на лікування: на медикаменти та матеріали для надання стоматологічних послуг. Усе інше - це комунальні платежі, ремонти старих приміщень, зарплата медперсоналу.

Сьогодні кияни можуть звернутися за допомогою в 14 комунальних стоматологічних поліклінік (три з них – дитячі), підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я, та в стоматологічні відділення районних Консультативно-діагностичних Центрів (КДЦ), що підпорядковані управлінням охорони здоров’я РДА.

Столична влада пропонує реформувати систему стоматологічної допомоги, об’єднавши 14 комунальних стоматологічних поліклінік у єдине комунальне некомерційне підприємство. «Наше завдання – систематизувати цю роботу, не скорочуючи персонал. Зробити так, щоб усі гроші ефективно працювали для надання сучасного сервісу – йшли на ліки, сучасне обладнання та гідну заробітну платню лікарів. Це ключові фактори», - підкреслив мер.

«Наші розрахунки дають привід говорити про те, що об’єднане підприємство дасть можливість збільшити зарплату лікарям, яка залежатиме від обсягу робіт та може зрости до 9-10 тис грн. Я спілкувався з лікарями, і вони сказали, що сьогодні тут середня зарплата – 3-4 тис грн», - відзначив Кличко.

Реформування також допоможе оновити обладнання, повністю забезпечити лікарів усіма необхідними матеріалами, а також уніфікує розцінки на платні послуги та дозволить більш ефективно використовувати бюджетні кошти і контролювати якість послуг.