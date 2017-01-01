Кличко розповів, як влада буде реагувати на скарги киян стосовно комунальних послуг

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«Усі скарги киян на якість отримуваних комунальних послуг і некоректні розрахунки матимуть оперативну реакцію столичної влади»

Усі скарги киян на якість отримуваних комунальних послуг і некоректні розрахунки матимуть оперативну реакцію столичної влади. Про це під час розширеного засідання колегії КМДА заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що столиці довелося в складних умовах готуватися до цього опалювального сезону.

«Але ми зробили все, щоб в опалювальний сезон у квартирі кожного киянина було тепло», – підкреслив він.

Київській міський голова зауважив, що крім суперечок між «Київенерго» та НАК «Нафтогаз» додався фактор колосального зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

«На формування тарифів ми, як міська влада, не впливаємо. Окрім єдиного тарифу – за обслуговування прибудинкових територій. Він не був збільшений», – нагадав Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що столична влада взяла на себе відповідальність і ухвалила рішення про встановлення частини будинкових лічильників інвестиційної програми «Київенерго» за рахунок міських коштів і на це було виділено 40 млн грн.

«Опалювальний сезон був розпочатий вчасно і відбувається без надзвичайних ситуацій. Усі системи життєзабезпечення працюють безперебійно. Проблеми, звичайно, є. Але ми намагаємося оперативно їх усувати», – сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що для ліквідації пошкоджень і технологічних порушень теплових мереж були створені аварійно-відновлювальні бригади, які працюють у цілодобовому режимі.

«Із початку опалювального періоду міською диспетчерською службою КП «Київжитлоспецексплуатація» було зафіксовано понад 2,7 тисяч пошкоджень. Внаслідок яких від опалення було відключено майже 7,5 тисяч житлових будинків. За аналогічний опалювальний період 2015-2016 років було зафіксовано майже 3 тисяч пошкоджень, внаслідок чого було відключено від теплопостачання близько 9 тисяч житлових будинків», – сказав він.

Мер наголосив, що нині деякі кияни отримують платіжки за тепло з астрономічними сумами.

«Це неприпустимо! Нагадаю, що ми створили систему зворотного зв’язку, щоб усі скарги на якість отримуваних послуг, некоректні розрахунки та інші проблеми отримували оперативну відповідь. Таких скарг лише в цьому році вже понад 200. І запевняю, що всі вони будуть розглянуті і буде належна реакція. І висновки теж», – запевнив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що містом було заготовлено достатню кількість посипкового матеріалу та снігоприбиральної техніки.

«Ми максимально оперативно розчищали вулиці від снігу під час нещодавніх снігопадів. Із початку осінньо-зимового періоду в цілодобовому режимі вдень працює орієнтовно 250-270 одиниць снігоприбиральної техніки, а вночі – 220-250 одиниць. Та проблеми під час ліквідації наслідків негоди були. І я акцентував на недоліках у роботі», – додав він.

Віталій Кличко наголосив, що за кілька днів знову очікується погіршення погодних умов та снігопади.

«Тому, наголошую, повинно бути більше бригад, які працюють уночі, робота має бути більш злагодженою та ефективною. Також комунальні служби з особливою увагою повинні ставитися до прибирання переходів біля зупинок громадського транспорту, тротуарів», – наголосив мер. І доручив главам районів і усім комунальним службам вже сьогодні вжити заходів для убезпечення пересування пішоходів тротуарами і переходами.

«Оскільки ожеледиця, дуже слизько в місті, посипайте тротуари й дороги, інформуйте людей, щоб були обережними», – зазначив Віталій Кличко.