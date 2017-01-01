Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк

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Фото прес-служби КМДА Мер Києва спілкується з киянами в Гідропарку

«Ми почали реконструкцію столичного Гідропарку, і до кінця осені презентуємо проект його комплексної реновації»

Мер Києва Віталій Кличко перевірив роботи з реконструкції у столичному Гідропарку та зазначив, що до кінця осені буде презентовано проект комплексної реновації усієї території Гідропарку.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Гідропарк – одне з улюблених місць відпочинку киян і гостей столиці, але, на жаль, багато останніх років ця територія перетворювалася на місце, де розпивають спиртні напої, де гучно лунає музика, і куди батьки бояться відпускати дітей самих, – зазначив Віталій Кличко. – Територія Гідропарку вже більше 20 років не оновлювалася, і ми плануємо повернути цій унікальній території славу однієї із найкращих зон відпочинку столиці. Ці роботи ми вже розпочали», – наголосив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що на роботи з реконструкції Гідропарку цього року виділили 11 млн грн.

«Зокрема, тут відремонтували центральну алею та частину прилеглого до неї парку. Особливий метод укладання плитки також дозволив надзвичайно швидко покласти майже 2 тисячі квадратних метрів доріжок. Також ми встановили нове освітлення, висадили дерева та кущі, облаштували нові клумби. Також встановили нову систему поливу», – зазначив мер столиці під час інспекції.

За словами Віталія Кличка, у міста багато планів щодо реновації території Гідропарку.

«Привести до ладу більше 140 га території Гідропарку одразу ми не зможемо. Тому протягом наступних кількох років ми працюватимемо над реновацією Гідропарку. І вже до кінця цієї осені ми збираємося презентувати проект його повного оновлення, а також розрахунок необхідної суми коштів на ці роботи», – розповів мер у коментарі журналістам.

Він додав, що влада міста веде перемовини з міжнародними компаніями щодо інвестицій у побудову на території Гідропарку парку розваг подібного на Діснейленд.

«Ми ведемо переговори з компаніями з Кореї, Австрії, Німеччини, США, аби перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону з парком розваг рівня Діснейленду. І зацікавленість у інвесторів є», – сказав Віталій Кличко.