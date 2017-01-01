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    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк

    • Сьогодні, 07:08
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    Мер Києва спілкується з киянами в Гідропарку
    Фото прес-служби КМДА
    Мер Києва спілкується з киянами в Гідропарку

    «Ми почали реконструкцію столичного Гідропарку, і до кінця осені презентуємо проект його комплексної реновації»

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив роботи з реконструкції у столичному Гідропарку та зазначив, що до кінця осені буде презентовано проект комплексної реновації усієї території Гідропарку.

    Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    «Гідропарк – одне з улюблених місць відпочинку киян і гостей столиці, але, на жаль, багато останніх років ця територія перетворювалася на місце, де розпивають спиртні напої, де гучно лунає музика, і куди батьки бояться відпускати дітей самих, – зазначив Віталій Кличко. – Територія Гідропарку вже більше 20 років не оновлювалася, і ми плануємо повернути цій унікальній території славу однієї із найкращих зон відпочинку столиці. Ці роботи ми вже розпочали», – наголосив мер.

    Віталій Кличко підкреслив, що на роботи з реконструкції Гідропарку цього року виділили 11 млн грн.

    «Зокрема, тут відремонтували центральну алею та частину прилеглого до неї парку. Особливий метод укладання плитки також дозволив надзвичайно швидко покласти майже 2 тисячі квадратних метрів доріжок. Також ми встановили нове освітлення, висадили дерева та кущі, облаштували нові клумби. Також встановили нову систему поливу», – зазначив мер столиці під час інспекції.

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    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Кличко розповів, яким буде столичний Гідропарк
    Фото прес-служби КМДА

    За словами Віталія Кличка, у міста багато планів щодо реновації території Гідропарку.

    «Привести до ладу більше 140 га території Гідропарку одразу ми не зможемо. Тому протягом наступних кількох років ми працюватимемо над реновацією Гідропарку. І вже до кінця цієї осені ми збираємося презентувати проект його повного оновлення, а також розрахунок необхідної суми коштів на ці роботи», – розповів мер у коментарі журналістам.

    Він додав, що влада міста веде перемовини з міжнародними компаніями щодо інвестицій у побудову на території Гідропарку парку розваг подібного на Діснейленд.

    «Ми ведемо переговори з компаніями з Кореї, Австрії, Німеччини, США, аби перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону з парком розваг рівня Діснейленду. І зацікавленість у інвесторів є», – сказав Віталій Кличко.

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    Віталій Кличко Київ мер Гідропарк
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