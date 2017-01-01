Кличко розповів, за якими стандартами будуються нові об'єкти інфраструктури Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

«Усі нові об’єкти інфраструктури зводяться в Києві за світовими стандартами»

Кияни можуть бути впевнені, що усі нові об’єкти інфраструктури, які відкриваються у столиці, зведені за найвищими світовими стандартами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком».

Коментуючи відкриття столичного велотреку, мер підкреслив, що спортсмени та фахівці високо оцінили реконструкцію цієї унікальної історичної споруди.

«Більше того, полотно на велотреку випробували спортсмени, і вони кажуть, що покриття віражу – одне з найкращих в Європі. Його двічі перекладали. Було складно зробити правильний кут на віражах. Але тим не менше, ми впоралися і отримали гарні відгуки фахівців», – зазначив мер.

Віталій Кличко додав, що важливо було провести і яскраве шоу-відкриття.

«Ми повинні привертати увагу до таких подій. Це дійсно свято – день народження велотреку. Ми крок за кроком відновлюємо Київ і інвестуємо в інфраструктуру міста. Впевнений, що не одне покоління дітей займатиметься спортом на оновленому велотреку», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що усі нові об’єкти, які відкриваються у Києві – і велотрек, і пішохідна зона Поштової площі, і парк Наталка, який презентують на День Києва, – зроблені за найвищими світовими стандартами.

«Вигляд парку Наталка буде еталонним. Там здійснили ландшафтні роботи, встановили дитячий і спортивний майданчики, поле для міні-футболу, облаштували велодоріжки, алеї, альтанки з підсвіткою», – сказав Віталій Кличко.