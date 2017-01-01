Кличко у Давосі: Київ прагне залучати інвесторів в інфраструктурні проекти в українській столиці

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Віталій Кличко під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Київ сьогодні зацікавлений і залучає інвесторів до втілення інфраструктурних проектів в українській столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Зокрема, сьогодні відбулася зустріч Кличка з керуючим директором Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром, зустріч лідерів щодо інфраструктурного та міського розвитку, також мер Києва виступить на панелі «Управління в різні часи».

Пріоритетами для втілення змін та розвитку Києва мер української столиці назвав оновлення міської інфраструктури, оновлення складу комунального громадського транспорту, запровадження заходів з енергоефективності.

«Наприклад, проблема, за яку ми взялися – великий ремонт доріг у столиці, які перебувають у дуже занедбаному стані. За минулий рік Київ – перший в Україні за капітальним ремонтом міських шляхів. Ми відновили понад 200 км доріг, а цього року поставили перед собою амбітне завдання – відремонтувати 300 км доріг, – зазначив Кличко. – Але на все це потрібні великі кошти. Тому тут нам потрібна допомога. Зокрема, великий проект, який ми також плануємо втілити, – ремонт Кільцевої дороги навколо столиці. Сьогодні необхідна реконструкція великих артерій міста, нам не вистачає також розв’язок, які необхідно будувати. І під ці проекти ми будемо залучати кошти інвесторів».

Керуючий директор ЄБРР Томас Майєр зауважив, що Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений у подальшій співпраці.

«Наш меседж: ми хочемо і готові далі співпрацювати з Києвом, бо ви робите хороші справи. Успішною була наша співпраця і щодо розробки транспортної схеми Києва, і щодо оновлення складу громадського транспорту, ми зацікавлені в проектах з будівництва метро. Київ для нас став зрозумілим партнером, який працює прозоро», – зазначив Томас Майєр.

За словами Кличка, важливою для Києва в плані залучення коштів є також тема із запровадження заходів з енергоефективності. «Ми такі заходи впроваджуємо, бо це сьогодні, в умовах здорожчання тарифів, дуже важливо. Але коштів на масштабні дії, на жаль, не вистачає. І ми сьогодні розробляємо програми для залучення інвестицій в цю сферу», – зазначив мер Києва.

У Давосі Віталій Кличко проведе двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом Bank of America, президентом компанії Socar, візьме участь у заході, який традиційно влаштовує американське видання Washington Post і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.