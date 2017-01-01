Кличко у Харкові взяв участь у відкритті «Прозорих офісів»

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Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко разом із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом взяли участь у відкритті двох Центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс» у Харкові.

«Дуже добре, і я вдячний, що ми сьогодні ознайомилися з досвідом Харкова у створенні «Прозорих офісів». Ідея надання адміністративних послуг в одному центрі не нова. Але питання надання послуг соціального спрямування переважно вирішувались органами місцевого самоврядування на власний розсуд. Тому Асоціація міст України підтримує ініціативи уряду про реалізацію на території міст Дніпро, Київ, Львів, в Одесі та Харкові пілотних проектів створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що в усіх п’яти містах передбачається відкриття таких офісів до кінця цього року.

«У столиці ми плануємо запустити роботу офісу наприкінці травня. Сподіваюсь, і як голова Асоціації усіляко сприятиму, щоб всі інші міста вже з наступного року долучилися до цієї ініціативи, отримавши аналогічну підтримку уряду. Адже цим ми створюємо умови, щоб люди могли швидко, зручно і без поборів отримати необхідні послуги», – сказав Віталій Кличко.

Також сьогодні у Харкові відбудеться засідання правління Асоціації міст України за участю Віталія Кличка і Володимира Гройсмана.