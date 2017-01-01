Кличко: У Києві побудують сучасний Центр захисту тварин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко доручив вжити заходів для забезпечення фінансування та початку робіт з проектування та будівництва сучасного Центру захисту тварин у столиці.

«Київ - територія толерантного ставлення і піклування про тварин. Цього року на утримання громадських притулків столиці з міського бюджету ми виділимо 800 тисяч гривень, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Також місто починає проектування та будівництво сучасного «Центру захисту тварин» - з гідними умовами утримання, з повноцінним харчуванням, ветдопомогою. Цього року будуть здійснені проектні роботи, а з наступного розпочнеться будівництво», - зазначив Віталій Кличко.

Загалом, за словами мера, для реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті, проведення вакцинації та стерилізації тварин, забезпечення просвітницької діяльності та функціонування профільних комунальних підприємств у бюджеті міста на цей рік заплановано близько 20 млн. грн.

Крім того, Кличко наголосив на необхідності завершити процедуру реорганізації комунальних підприємств «Притулок для тварин» та «Центр ідентифікації тварин» шляхом приєднання до КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та провести конкурс на заміщення посади директора об’єднаного комунального підприємства.

Також Київський міський голова наголосив, що правоохоронні органи повинні посилити контроль щодо виконання заходів із запобігання жорстокому поводженню та знищенню безпритульних тварин у м. Києві та притягнення винних до відповідальності.