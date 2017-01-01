Кличко в центрі міста пригощав киянок солодощами

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Мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни і дарував на вулицях столиці квіти та солодощі

Спочатку Віталій Кличко завітав до кондитерської, подарував дівчатам-кондитерам тюльпани та придбав різноманітні тістечка, які згодом роздавав жінкам на вулицях міста. Зайшов мер привітати жінок та дівчат і до спортзали.

«У нашій родині 8 Березня ніколи не було політичним святом. У дитинстві ми з братом вигадували, як привітати маму і бабусю. Я пам’ятаю, як ми самі зробили дерев’яну поличку для мами. І пам’ятаю в її очах радість і гордість. Потім ми завжди готували, як могли, – солодощі, дарували квіти», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що 8 Березня – це свято весни, жіночої краси, яка розквітає, «свято жіночих посмішок, які нас підтримують і надихають».

«Зі святом весни вас, дорогі жінки! Будьте гарними і щасливими. Нехай доля вам усміхається, а в серці завжди живе любов!» – привітав українських жінок Віталій Кличко.