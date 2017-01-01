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    Кличко відкрив на Хрещатику найбільшу в історії «Євробачення» фан-зону

    • Сьогодні, 22:23
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    Селфі на відкритті фан-зони
    Селфі на відкритті фан-зони

    Одночасно на території Eurovision Village може перебувати близько 12 тис. осіб

    Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії відкриття офіційного містечка «Євробачення» Eurovision Village на Хрещатику - найбільшої фан-зони пісенного конкурсу.

    «Кожен, хто прийде сюди, зможе подивитися трансляції з головної локації Євробачення, відчути атмосферу свята та отримати багато позитивних емоцій! Впевнений, що ті, хто приїде до нас в гості, не хотітимуть від’їжджати та розказуватимуть потім вдома про найкраще місто в світі – Київ», - цитує Кличка прес-служба політика.

    Директор пісенного конкурсу від Європейської мовної спілки Надя Буркгардт також привітала Україну та Київ з початком проведення Євробачення та відзначила, що цьогорічне Євромістечко на Хрещатику є найбільшою в історії конкурсу фан-зоною.

    Містечко на Хрещатику простягнулося від перетину з вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної. Одночасно на його території може перебувати близько 12 тис. осіб. А протягом кожного дня - до 20 тисяч гостей конкурсу.

    Протягом тижня «Євробачення» тут відбудуться виступи українських та іноземних артистів, дискотеки, розважальні шоу та багато інших заходів.

    На двох великих екранах будуть трансляції наживо з головної арени конкурсу.

    Нагадаємо, фан-зона працюватиме до 14 травня.

    «Главком» також повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради. 

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Дивіться також: «Європейське село посеред центру Києва. Фоторепортаж із відкриття фан-зони «Євробачення»

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