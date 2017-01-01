Кличко: Відремонтована Велика Окружна зніме навантаження з міських доріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після ремонту Великої Окружної зменшиться транспортне навантаження на центральні вулиці міста.

«Ключова річ у сфері інфраструктури – капітальний ремонт Великої Окружної дороги. Раніше, у радянські часи, планували міжміські дороги так, що вони йшли через центри міст. У багатьох інших країнах автобани ідуть повз міста, не створюючи великих заторів, не перевантажуючи інфраструктуру в містах. Ми зараз працюємо над тим, щоб об’їзна дорога зняла велике навантаження від транспорту, який зараз рухається через наше місто», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що цього року столична влада запланувала відремонтувати 300 км київських шляхів.

«Набережна в жахливому стані. Олени Теліги капітально ремонтувалася 40 років тому. Повітрофлотський проспект – така ж жахлива ситуація. Я розумію усю критику, але неможливо одномоментно змінити ситуацію в усьому місті. По-перше, потрібні великі кошти. По-друге, багато років кошти в інфраструктуру не вкладалися взагалі. Я взяв на себе завдання перед киянами змінити цю ситуацію», – підкреслив Віталій Кличко.