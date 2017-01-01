Кличко вночі перевірив, як комунальні служби розчищають столицю від снігу

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Мер Києва Віталій Кличко вночі проїхався столицею і перевірив, як працюють комунальні служби, що прибирають сніг на вулицях міста

Віталій Кличко наголосив, що комунальники працюють у цілодобовому режимі, але робота має бути більш злагодженою і ефективною, аби оперативно прибрати місто від снігу та не допустити колапсу в столиці. «Я перевірив, як працюють міські служби в прибиранні снігу. Зрозуміло, що такі снігопади – це стихія! І ми бачимо, що коїться в різних регіонах України – є проблеми з прибиранням снігу, заблоковані дороги», – сказав мер Києва. Він наголосив, що комунальні служби зроблять усе, щоб мінімізувати наслідки негоди, розчистити місто від снігу за вихідні дні, аби з початком робочого тижня не сталося колапсу. «Щоб не було жодних збоїв і місто працювало в нормальному режимі. Комунальні служби працюють і вдень, і вночі. Проблеми, звичайно, є. І я акцентував на недоліках. Має бути більше бригад, які працюють уночі, робота має бути більш злагодженою та ефективною», – додав мер Києва.

Співробітники «Київавтодору» залучають до процесу очищення доріг понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки. Крім того, працюють бригади, що вручну розчищають зупинки громадського транспорту, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів. Також, за словами Кличка, добре допомагає та техніка, яку було придбано і яку Києву подарували німецькі друзі минулого року.

Мер Києва наголосив, що комунальники забезпечені достатньою кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів для подолання наслідків негоди. Кличко також звернувся до киян з проханням, щоб вони із розумінням і повагою ставилися до роботи дорожників і не залишали свої автівки там, де вони заважають прибиранню снігу. «Я розпорядився зосередитися, зібрати всі сили, щоб упоратися з викликами стихії, щоб у вівторок Київ повернувся до звичного ритму життя, щоб дороги і тротуари були розчищені», – зазначив Віталій Кличко.

Комунальний громадський транспорт столиці попри складні погодні умови працює за графіком і на всіх маршрутах.