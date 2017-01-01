Кличко вручив військовим АТО сертифікати на квартири

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Мер Києва Віталій Кличко вручив 50 сертифікатів на квартири військовим АТО

«Я вдячний всім, хто захищає цілісність та незалежність нашої країни. Ми як міська влада маємо велике зобов'язання перед тими людьми, які, ризикуючи здоров'ям, захищають країну. Ще більшу відповідальність ми несемо перед родинами загиблих, які віддали життя за країну», – сказав Віталій Кличко під час зустрічі.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Мер Києва наголосив, що міська влада, продовжує робити все можливе, щоб ті, хто захищає Україну, мали гідні умови проживання.

«Водночас, – додав Кличко, – розв'язати всі проблеми одночасно важко. Але поступово, наскільки дозволяють наші можливості, ми їх вирішуємо», – заявив мер.



Нині в Києві на обліку перебуває 2149 учасників бойових дій АТО та членів їхніх сімей, які потребуть поліпшення житлових умов. Станом на кінець 2016 року отримали житло 83 родини загиблих учасників АТО, інвалідів та військових АТО.

«Сьогодні ми передаємо ще 50 квартир. І щоб не було жодних спекуляцій, хочу повідомити, що ці квартири отримали ті, хто стояв у черзі першим», – сказав Віталій Кличко. Він також додав, що до кінця цього року планується виділити ще 50 квартир учасникам АТО.



Мер наголосив, що за підсумками першого півріччя цього року очікується перевиконання бюджету міста на 600 млн грн, частину з яких буде додатково спрямовано на закупівлю житла учасникам АТО.

«Я сподіваюся, що і наступного року ми збережемо цю динаміку і будемо купувати житло та передавати його учасникам АТО», – наголосив мер столиці.

При цьому він зауважив, що наступного року планується виділити мінімум ще 100 квартир, які буде закуплено за кошти міського бюджету. Крім того, наголосив Кличко, столична влада добиватиметься, щоб квартири закуповувалися і за кошти державного бюджету.



Столична влада також вивчає питання будівництва нового житла комунальними підприємствами міста з передачею частини квартир для забезпечення житлом учасників АТО. Зокрема, на сьогодні вирішується питання відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УКБ» по проспекту Перемоги (15-й км Житомирського шосе) для будівництва багатоповерхових житлових будинків. За рахунок збудованого житла на цій земельній ділянці комунальним підприємством буде передано не менше 8% від загальної площі, що орієнтовно становить 250 квартир.



Крім того, за погодженням з громадськими організаціями учасників АТО підготовлено проект рішення Київради «Про затвердження Положення про порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їхніх сімей». Його подали на погодження до структурних підрозділів КМДА. Проектом передбачено виплату грошової компенсації на придбання житла учасникам АТО та інвалідам III групи з-поміж учасників АТО, які перебувають на обліку.



Також у квітні цього року набрали чинності зміни до закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва». Ним передбачено державну підтримку у розмірі 50% вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для учасників та інвалідів АТО, сімей загиблих.



«Я вдячний кожному з вас. Ми і далі шукатимемо всі варіанти для вирішення проблем. Але закликаю і вас з розумінням та реалістично оцінювати ситуацію, в якій сьогодні працює місто, живе країна. Я б з радістю одномоментно вирішив всі проблеми! Але на все потрібні час і ресурс», – наголосив Віталій Кличко.