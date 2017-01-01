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    Кличко закликав Київраду невідкладно затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами

    • Сьогодні, 11:18
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    Мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці. Про це він заявив під час засідання Київради.

    Мер наголосив, що над цим питанням столична влада працює досить давно і воно потребує невідкладного рішення. 

    «Ми поступово наводимо лад у розміщенні зовнішньої реклами в Києві. І повинні розглянути і затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці - питання, над яким ми працювали давно. І ця проблема вимагає вирішення. Щоб Київ не був захаращений суцільними бігбордами і іншими «витворами», які псують зовнішній вигляд міста», - додав Віталій Кличко.

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