Кличко закликав Київраду невідкладно затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці. Про це він заявив під час засідання Київради.

Мер наголосив, що над цим питанням столична влада працює досить давно і воно потребує невідкладного рішення.

«Ми поступово наводимо лад у розміщенні зовнішньої реклами в Києві. І повинні розглянути і затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці - питання, над яким ми працювали давно. І ця проблема вимагає вирішення. Щоб Київ не був захаращений суцільними бігбордами і іншими «витворами», які псують зовнішній вигляд міста», - додав Віталій Кличко.