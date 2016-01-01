Кличко закликав народних депутатів не зволікати з ухваленням закону про паркування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко знову закликав народних депутатів не зволікати з ухваленням закону про паркування, який дозволить отримати значні доходи до місцевих бюджетів.

Про це під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету, яке відбулося в приміщенні КМДА, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що відповідний проект закону був зареєстрований у парламенті ще два роки тому.

«Я сподіваюся, що в найближчі часи він буде проголосований. Нам потрібно навести лад. І це стосується не лише Києва», – сказав Віталій Кличко. За словами мера Києва, саме від ухвалення відповідного закону залежать мільярдні надходження до місцевих бюджетів у всій країні.

Він наголосив, що столична влада вжила низку заходів для наповнення бюджету Києва та залучення інвестицій. Віталій Кличко нагадав, що Київ першим в Україні, навіть до того як законодавчо це зробили обов’язковим, відкрив бюджет столиці з усіма його надходженням і витратами. Окрім того, наголосив мер, владі Києва вдалося скоротити боргове навантаження на 10 млрд грн.

Віталій Кличко також додав, що Київрада ухвалила положення про громадський бюджет участі. Він нагадав, що для реалізації бюджету участі буде виділено 50 млн грн і громадою міста подано 499 проектів.

«Київ повинен бути прикладом розвитку і нами зроблено багато кроків. І ці кроки повинні бути прикладом для інших міст», – додав Віталій Кличко. Він також підкреслив, що відкриті процеси дозволили збільшити надходження до бюджету Києва цього року на 30 відсотків.

Водночас, Віталій Кличко зауважив, що столична влада розраховує на допомогу центральної влади у вирішенні низки проблемних питань. Зокрема, це стосується добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

«Наразі німецькою стороною виділено 200 тисяч євро на експертизу проекту. У наступному році ми почнемо будувати міст», – додав міський голова.

Окрім того, столична влада очікує на допомогу в реалізації проекту щодо Бортницької станції аерації, будівництва київського колектора.

Віталій Кличко також зазначив, що засідання бюджетного комітету парламенту в стінах КМДА є важливим для поглиблення співпраці між законодавчою та місцевою владою і має стати регулярним заходом.