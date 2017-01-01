Кличко: Запис до лікаря онлайн запровадимо в усіх районах міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект онлайн-запису до лікаря, який сьогодні тестують в Подільському районі, буде поширений і на інші райони міста.

Міський голова зазначив, що запровадження електронної черги на прийом до лікарів виявилося успішним, і послугою скористалося вже близько 6,5 тис осіб. Це зручно і для пацієнтів, і для лікарів. «Ми впроваджуємо систему, яка ефективно працює в усьому світі, коли можна попередньо записатися, вибрати лікаря, час і прийти на прийом. Плануємо запровадити цю систему по всьому місту. Наше завдання – зробити надання медичних послуг якісним та комфортним», - наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що серед пріоритетів столичної влади - змінити неефективну систему охорони здоров’я. «Ми збільшили фінансування медицини на 3,7 млрд грн до 7,5 млрд. Це кошти і на розвиток IT-напрямку, і на закупівлю нового обладнання, нових автомобілів швидкої, і на ремонт лікарні швидкої допомоги – багато речей для якісного сервісу кожному, хто потребує допомоги», - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, цього року столична влада продовжить закупівлю карет швидкої допомоги, якими замінять частину старого автопарку. «У Києві в середньому від виклику до приїзду лікарів проходить 10 хвилин. Це один з найкращих показників. І це дуже важливо, адже іноді час може коштувати життя, коли людині невідкладно потрібна допомога. Днями ми передали 15 нових автівок. Вони обладнані за останнім словом техніки. Гарні відгуки від лікарів, і я дуже радий, що вони вже працюють у місті. Ще плануємо цього року закупити 103 карети швидкої допомоги», - додав він.

У планах міста - розпочати будівництво лікарні на Троєщині, закупити нове обладнання та провести ремонт у низці медичних установ. «Буде відкритий міський центр скрінінгу онкологічних захворювань, два центри серцево-судинної патології, продовжуємо реконструкцію другої туберкульозної лікарні, і цього року візьмемо під спостереження 12 тисяч киян, які живуть з ВІЛ/СНІД», - наголосив Віталій Кличко.