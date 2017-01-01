Кличко зобов’язав «Київенерго» надати киянам доступ до будинкових лічильників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко зобов’язав «Київенерго» та «Єврореконструкцію» надати киянам доступ до зняття показників будинкового лічильника, щоб забезпечити прозорість нарахувань за тепло в кожному будинку столиці

Таке доручення мер Києва дав за результатами доповіді у Київраді заступника голови КМДА Петра Пантелеєва щодо вартості опалення в столиці, проблем із захмарними платіжками і шляхів їх вирішення.

Крім того, Віталій Кличко наголосив, що «Київенерго» повинне припинити практику нарахувань за опалення більш ніж за один календарний місяць.

«Разом із тим, ми повинні визнати той факт, що рівень енергоспоживання київських будинків надзвичайно високий. І це теж напряму впливає на розмір цін на опалення. Тому, наголошую: ми розробили низку енергоефективних програм, які допоможуть зменшити захмарні рахунки, які отримують кияни», - зазначив Київський міський голова.

Мер відзначив, що у Києві розробили соціально-комунальний пакет, до якого увійшли наступні програми: 70/30 - діє для усіх будинків столиці і включає теплосанацію, заміну вікон і дверей, утеплення стін тощо; відшкодування 30% вартості держкредитів на енергозбереження; безкоштовне встановлення квартирних лічильників соціально незахищеним громадянам; безкоштовна вода: капремонт і будівництво бюветів; індивідуальні теплові пункти; встановлення лічильників (в т. ч. вкрадених); капітальний ремонт систем гарячого водопостачання; ремонт аварійних тепломереж.

«Я пропоную кожному депутату долучитися до інформаційної кампанії про впровадження цих енергоефективних заходів, щоб завдяки нашій спільній роботі в кожному столичному будинку знали про можливість участі в цих заходах і програмах. Щоб люди розуміли, на чому і як можна економити. Сьогодні це дуже важливо», - наголосив Віталій Кличко.