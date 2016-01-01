Кличко звільнив директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Шамрая



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час засідання Антикорупційної ради при київському міському голові мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артема Шамрая у зв’язку «із втратою довіри». І передав акт за результатами перевірки діяльності Шамрая до столичної прокуратури

«Сьогодні ми будемо говорити про паркування. Минулого разу ми домовилися заслухати звіт щодо діяльності КП «Київтранспарксервіс». Ми здійснили перевірку. Візьмемо тільки одну сферу – нічне паркування. Скільки грошей сьогодні перебуває в тіні? Адже нічні парковки заповнені вщент, а гроші до бюджету надходять мізерні», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у Києві фактична кількість машиномісць, виявлена на майданчиках, де паркують авто вночі, – 57 250. І місто має отримувати від нічного паркування 6,5 грн з паркомісця. Тобто приблизно 135,8 млн на рік.

«На вас покладали надії, що ви зробите паркувальну сферу такою, що ефективно працює. А «Київтранспарксервіс» – підприємство, яке ви очолювали, – нічого не зробило! – звернувся київський міський голова до Шамрая. – Ми бачимо, скільки мільйонів гривень перебуває в тіні. Скільки місто недоотримує коштів. Ви втратили довіру. Багато чого не було зроблено. У мене немає ані бажання, ані часу далі ставити експерименти і давати час, щоб навести лад у цій сфері. Я вас звільняю з цієї посади у зв'язку із втратою довіри!» – наголосив Віталій Кличко.

Мер також зауважив, що передає акт за результатами перевірки діяльності директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артема Шамрая до прокуратури міста Києва. «Ми чекаємо на реакцію прокурора Києва на передані матеріали про порушення на даному підприємстві», – зазначив мер Києва.

Він додав, що буде проведено комплексну перевірку діяльності комунального підприємства «Київтранспарксервіс» з усуненням із займаних посад заступників директора Ярослава Погрібняка, Святослава Мельника, Євгена Сагуйченка.

«Я виступаю з ініціативою відкрити дисциплінарне провадження відносно заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Іллі Сагайдака та директора департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) Сергія Майзеля», – сказав Віталій Кличко.

Мер наголосив, що завдання столичної влади – побудувати систему, яка б унеможливлювала корупційні схеми в усіх сферах. «І я розраховую на людей, які чесно і ефективно працюють на своїх посадах», – підсумував мер Києва.