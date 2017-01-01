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    Колишній директор «Київавтодор» знайшов себе нову роботу

    • Сьогодні, 10:18
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    Своїх не кидаємо...

    Мер Києва Віталій Кличко призначив екс-директора КК «Київавтодор» Олександра Густелева на посаду свого радника з питань транспорту.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

    «Призначити Густелева Олександра радником Київського міського голови з питань транспорту», - йдеться в розпорядженні.

    Нагадаємо, гендиректор КК «Київавтодор» Олександр густіла написав заяву про звільнення через обвал Шулявського шляхопроводу.

    Віталій Кличко Київ
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