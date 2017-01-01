Колишній директор «Київавтодор» знайшов себе нову роботу
- Сьогодні, 10:18
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Своїх не кидаємо...
Мер Києва Віталій Кличко призначив екс-директора КК «Київавтодор» Олександра Густелева на посаду свого радника з питань транспорту.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні.
«Призначити Густелева Олександра радником Київського міського голови з питань транспорту», - йдеться в розпорядженні.
Нагадаємо, гендиректор КК «Київавтодор» Олександр густіла написав заяву про звільнення через обвал Шулявського шляхопроводу.