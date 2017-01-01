Коллапс на проспекті Перемоги. Як на Нивках рятують «втомлений» шляхопровід (фоторепортаж)

Станіслав Груздєв



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Реконструкція шляхопроводу на Нивках

Затор на Нивках розсмокчеться лише восени?

Відразу після травневих свят турецька компанія Onur приступила до реконструкції шляхопроводу біля станції метро «Нивки». Підготовчі роботи ремонтники почали ще на початку року. Для цього було розширено проїжджу частину під мостом до чотирьох смуг.

І ось з 16 травня до 20 серпня 2017 року обмежено рух транспорту на шляхопроводі «Нивки» на перетині проспекту Перемоги з вулицею Данила Щербаківського. В напрямку центру міста рух буде здійснюється низовою частиною проспекту Перемоги.

На даний час тривають роботи на частині шляхопроводу у напрямку центра Києва. Вже знято асфальтне покриття і робочі закріплюють опалубку. Дорогу на мосту буде розширено до трьох смуг у кожному напрямку.

У години пік ускладнено рух на під’їздах до Нивок. Затори розтягуються на декілька кілометрів. Сьогодні вранці біля шляхопроводу сталося дві ДТП. Тому «Главком» закликає водіїв бути уважнішими у цьому районі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на турки рятують одну із найголовніших магістралей Києва. Ще наприкінці 2016 року ремонтники почали дорожньо-ремонтні роботи на околиці Києва.

Також у 2016 році турки ремонтували дорожнє покриття на бульварі Шевченка. Хоча столичний голова відзначав виключно заслуги «Київавтодору», а держкомпанія була лише замовником.