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    Комунальники активно розчищають вулично-дорожню мережу міста від снігу

    • Сьогодні, 15:01
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    Бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищення столиці від снігу

    Наразі особлива увага приділяється належному прибиранню підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації.

    Наразі задіяно майже 60 бригад із ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко наказав прибрати сніг з міста до вівторка.

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