Комунальники активно розчищають вулично-дорожню мережу міста від снігу
- Сьогодні, 15:01
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Бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищення столиці від снігу
Наразі особлива увага приділяється належному прибиранню підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації.
Наразі задіяно майже 60 бригад із ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко наказав прибрати сніг з міста до вівторка.