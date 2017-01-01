Комунальники просять водіїв утриматися від поїздок на власному авто

«Київавтодор» наполегливо просить водіїв утриматися від поїздок на власному авто поки триватиме інтенсивне прибирання й обробка вулиць реагентами

Вулиці Києві від наслідків снігопаду продовжують прибирати: наразі задіяно понад 500 одиниць техніки, в тому числі комунальної корпорації «Київавтодор» і житлових організацій.

Як повідомили в КК «Київавтодор», підприємство забезпечене достатніми запасами матеріалів: на складах 150 л дизпалива, 54 тис. л бензину, 43 тис. л газу, понад 20 тисяч тонн солі та 24 тисячі тонн піску. У разі подальшого ускладнення погодних умов «Київавтодор» має відповідні договори на залучення додатково ще 180 одиниць техніки (наразі в розпорядженні автодорівців 380 одиниць).

Комунальники наголошують, що сильний мороз знижує ефективність реагентів, зокрема солі. Це значно ускладнює очищення доріг. У звязку з цим комунальники звертаються до власників автомобілів із проханням утриматися від поїздок містом поки триватиме інтенсивне прибирання та обробка вулиць і трафік не стане максимально безпечним. Громадський транспорт курсуватиме у звичному для киян режимі.