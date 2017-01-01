Комунальники радять жителям Святошина не пити воду з-під крана

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У ніч із 23 на 24 травня «Київводоканал» здійснюватиме профілактичне промивання мереж у Святошинському районі

Згідно зі щорічним графіком, у ніч із 23 на 24 травня, з 23:00 до 5:00, ПАТ «АК «Київводоканал» проводитиме планове профілактичне промивання мереж у Святошинському районі.

Зокрема, до зони робіт потраплять мережі на просп. Перемоги, б-рі Академіка Вернадського, вул. Депутатській, вул. Г. Онискевича, вул. М. Краснова, вул. Академіка Кримського, вул. В. Степанченка.

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності жителям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно. Попередньо здійснюється чистка, мийка та дезінфекція резервуару чистої води №1 на насосній станції «Депутатська».

Підприємство звертає увагу, що промивання – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась і не погіршувалась її якість. Окрім того, під час таких заходів труби очищуються від можливого осаду.