Комунальники радять об'їжджати Нивки десятою дорогою

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Шляхопровід на Нивках

Буде обмежено рух транспорту біля станції метро «Нивки»

З 16 травня до 20 серпня 2017 року на шляхопроводі біля станції метро «Нивки» буде обмежено рух транспорту через ремонтні роботи на перетині проспекту Перемоги з вулицею Данила Щербаківського. В напрямку центру міста рух буде здійснюватися низовою частиною просп. Перемоги.

Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Також, комунальники закликають водіїв поставитися до тимчасового обмеження руху транспорту на зазначеній ділянці шляхопроводу із розумінням та, за можливості, обирати інші маршрути.