Комунальники розповіли, де і скільки на вихідних поклали асфальту

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На столичному мосту Метро поклали дорожнє покриття

У неділю, 2 квітня, в усіх районах столиці підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» проводили роботи з відновлення дорожнього покриття вулиць і доріг міста. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Зокрема, дорожники ремонтували проблемні ділянки на вулицях Вишгородській, Костянтинівській, Міській, Тампере, Будіндустрії, Будівельників, Хрещатик, Княжий Затон, О. Архипенка, Є. Коновальця, б-р Верховної Ради, проспектах Миру, Л. Бикова, Голосіївському (дублер), Гостомельському шосе та інших.

Тривали ремонтні роботи і на штучних транспортних спорудах. Так, на мосту Метро автодорівці поклали нове дорожнє покриття площею понад 4500 кв. м.

Раніше «Главком» повідомляв, що на голови киян, після Шулявського шляхопроводу, може впасти ще один міст.