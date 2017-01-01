Комунальники розповіли, де у вихідні відновлювали дороги

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Упродовж останніх трьох днів фахівці КК «Київавтодор» відновили понад 3700 кв. м асфальтобетонного покриття

Протягом 24–26 лютого 2017 року такі роботи провели на проспектах Генерала Ватутіна, Перемоги, Визволителів, Науки, Повітрофлотському, Броварському, М. Бажана, С. Бандери, Академіка Палладіна, Севастопольській площі, Дніпровській набережній, Столичному шосе, бульварі Перова, вулицях Костянтинівській, Братиславській, Академіка Заболотного, Героїв Дніпра, Світлій, О. Довженка, Народного Ополчення, М. Закревського, Щусєва, М. Кибальчича, Сверстюка, Алма-Атинській, Солом’янській, Дорогожицькій, Щусєва, Попудренка, Кіото, Н. Ужвій, Новомостицькій, Жмеринській, а також мостах і шляхопроводах міста.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

У понеділок, 27 лютого, роботи триватимуть на вулицях О. Теліги, Л. Руденко, Д. Щербаківського, Генерала Алмазова, М. Закревського, Генерала Ватутіна, Басейній, Набережно-Луговій, Юності, Героїв Сталінграда, Героїв Дніпра, М. Кибальчича, Бориспільській, Броварському та Повітрофлотському проспектах та інших ділянках вулично-дорожньої мережі столиці.