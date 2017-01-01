Комунальники відзвітували, де на вихідних ремонтували дорогу

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19 лютого дорожники активно ремонтували вулиці та дороги в усіх районах Києва

Враховуючи плюсову температуру повітря в неділю, 19 лютого, дорожники активно відновлювали дорожнє покриття вулиць і доріг столиці. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Роботи проводилися з використанням як литого асфальту, так і гарячої асфальтобетонної суміші. Так, упродовж дня провели ремонти на вулицях Басейній, Бориспільські, В. Жуковського, Генерала Жмаченка, Г. Хоткевича, О. Бальзака, О. Теліги, Козачій, Кирилівській, Радунській; на Харківському та Столичному шосе; проспектах Броварському, Відрадному, Повітрофлотському, С. Бандери; площі Героїв Бреста та на інших ділянках вулично-дорожньої мережі.

Сьогодні, 20 лютого, заплановано продовжити ремонтні роботи на вулицях Алма-Атинській, Костянтинівській, М. Драгоманова, О. Теліги, О. Бальзака; на проспектах Відрадному, В. Лобановського, В. Маяковського, Повітрофлотському, С. Бандери, Соборності, Науки тощо.

Слід зазначити, що через неконтрольований рух великовагового транспорту дорогами столиці, різке та часте зниження температури повітря, перевищення в декілька разів міжремонтних термінів виконання капітального ремонту (деякі ділянки вулично-дорожньої мережі міста не знали ремонту останні 30 років), 89,9% вулиць і доріг Києва сьогодні вимагають негайного ремонту.