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    Комунальники відзвітували, скільки у лютому прибрали МАФів

    • Сьогодні, 06:37
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    У лютому КП «Київблагоустрій» демонтувало близько 60 незаконних тимчасових споруд

    Протягом лютого комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало 57 незаконних комерційних тимчасових споруд (ТС).

    За його інформацією, найбільшими з демонтованих незаконних споруд виявились: торгівельний ряд з ролетів та кіосків на проспекті Перемоги, 49, великий павільйон на перетині вулиць А. Ахматової та П. Григоренка, павільйон на проспекті Академіка Глушкова, 3, всесезонний павільйон при кафе-барі на вулиці Бориса Грінченка, 2, велика прибудова до будинку на вулиці Кіквідзе, 12, а також великий за площею павільйон, який був розташований на виїзді з вулиці Дмитрівської на площу Перемоги. Також у останній зимовий місяць демонтовано низку ларьків, кіосків та крамниць на колесах, кілька нелегальних кава-автівок, а також самовільно встановлені кафе-прибудови до житлових будинків.

    Крім того, кілька МАФів прибрали їхні власники, які під час інспекторських перевірок «Київблагоустрою» визнали нелегальний статус самовільно встановлених на вулицях споруд.

    Усього з початку 2017 року «Київблагоустрій» прибрав у столиці більше 110 незаконних комерційних тимчасових споруд.

    Як інформує Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, наразі в Києві – 6,5 тисячі законних ТС. Їхні власники у період з 1 вересня 2014 до 1 лютого 2015 року зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях.

    ЖКГ Київ благоустрій
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