Комунальники відзвітували, скільки у лютому прибрали МАФів

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У лютому КП «Київблагоустрій» демонтувало близько 60 незаконних тимчасових споруд

Протягом лютого комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало 57 незаконних комерційних тимчасових споруд (ТС).

За його інформацією, найбільшими з демонтованих незаконних споруд виявились: торгівельний ряд з ролетів та кіосків на проспекті Перемоги, 49, великий павільйон на перетині вулиць А. Ахматової та П. Григоренка, павільйон на проспекті Академіка Глушкова, 3, всесезонний павільйон при кафе-барі на вулиці Бориса Грінченка, 2, велика прибудова до будинку на вулиці Кіквідзе, 12, а також великий за площею павільйон, який був розташований на виїзді з вулиці Дмитрівської на площу Перемоги. Також у останній зимовий місяць демонтовано низку ларьків, кіосків та крамниць на колесах, кілька нелегальних кава-автівок, а також самовільно встановлені кафе-прибудови до житлових будинків.

Крім того, кілька МАФів прибрали їхні власники, які під час інспекторських перевірок «Київблагоустрою» визнали нелегальний статус самовільно встановлених на вулицях споруд.

Усього з початку 2017 року «Київблагоустрій» прибрав у столиці більше 110 незаконних комерційних тимчасових споруд.

Як інформує Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, наразі в Києві – 6,5 тисячі законних ТС. Їхні власники у період з 1 вересня 2014 до 1 лютого 2015 року зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях.