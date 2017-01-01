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    Комунальники відзвітували, скільки вивезли з місту сніга

    • Сьогодні, 16:58
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    Упродовж вихідних з вулиць і доріг столиці вивезено понад 5000 тонн снігу

    Упродовж 28 та 29 січня підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» вивезли з вулиць і доріг столиці понад 5000 тонн снігу. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

    Так, дорожники розчищали від снігових валів і залишків «снігової каші» дороги й вулиці міста, наземні пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту. До роботи залучали як великогабаритну спеціальну техніку, так і маленькі, але потужні багатофункціональні машини «Bucher CityCat».

    Загалом упродовж вихідних на спеціальні майданчики було вивезено понад понад 5000 тонн снігу.

    Київ
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