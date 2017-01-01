Контрасти між промороликом до «Євробачення» і реаліями в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На разючі контрасти між Києвом у промоційному відео і реаліями столиці вказали жителі міста. Вони вважають, що мер столиці занадто перебільшує свої досягнення

У промоційному відеоролику мер Києва показує достоїнства міста, зокрема пишається європейськими велодоріжками. Щоправда, такі є лише у центрі. На лівому березі, де проведуть пісенний конкурс, доріжки для велосипедистів бажають бути кращими. Кияни нарікають, що шляхи для роверів повністю розбили автівки.

«Ви знаєте, це дуже для нас ганебно. Велодоріжки будували десь два роки тому, а вони вже у жахливому стані», – визнає киянин.

У відео Кличка – мальовничий історичний центр, новенький НСК «Олімпійський», захоплюючі графіті на будинках. А головне – зручний та безпечний міський транспорт. Але ось, власне, справжні реалії Києва, куди уже за місяць приїдуть сотні іноземців, разюче відрізняються. Адже більшість транспорту застаріла, містом курсують трамваї з побитими вікнами.

Та щойно відео Кличка з’явилося у Facebook МЗС, у коментарях його висміяли. Мовляв, це реклама Києва чи мера?

У МЗС від ролика відхрестилися. Кажуть, що знімали відео ще у червні торік. Чому ж тоді кліп розмістили у себе на сторінці – не пояснюють.

Джерело: zik.ua